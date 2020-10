Nur bei ungenügender Ernährung

Das Assortiment an Wirkstoffen ist explizit für den Fall einer ungenügenden Ernährung gedacht, die in der Schweiz aber oft Realität sei. Gemäss der aktuellen Datenlage halte sich die Schweizer Bevölkerung zu wenig an die Empfehlungen. Ergänzungsmittel könnten in diesen Fällen Abhilfe schaffen. Vitamin D, als einzige Ausnahme, wird nicht über Nahrung aufgenommen, sondern mithilfe von Sonnenlicht im Körper selber produziert. In der Schweiz herrscht, so die Experten, eine Unterversorgung mit Vitamin D.