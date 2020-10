Für Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren-Konferenz, zielen die Massnahmen, über die der Bundesrat am Mittwoch entscheiden will, in die richtige Richtung, wie er gegenüber der «SonntagsZeitung» sagte. Das Ziel müsse sein, dass der Bundesrat schweizweit gültige Massnahmen beschliesse, wie sie in der Westschweiz und im Kanton Bern bereits in Kraft gesetzt worden seien. «Nur so bekommen wir die Pandemie unter Kontrolle», so der Basler Regierungsrat.