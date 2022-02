Point de Presse auf Fachebene – Experten informieren um 14 Uhr zur Corona-Lage in der Schweiz

An einer Pressekonferenz vom Freitag verkündete Alain Berset, dass die Homeoffice-Pflicht und die Quarantäne in naher Zukunft fallen sollen. Auch sonst zeigte er sich angesichts der Corona-Entwicklung seit dem Aufkommen der Omikron-Variante zuversichtlich. Wenn das so weitergehe wie bisher, sei es auch denkbar, dass die Zertifikatspflicht bald aufgehoben werden kann, so der Gesundheitsminister.