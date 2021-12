«Völlig unverständlich» – Experten kritisieren BAG wegen Datenchaos bei Intensiv-Patienten

Covid-Übersicht des Koordinierten Sanitätsdienstes

Dies seien aber wichtige Informationen für Bund, Bevölkerung und Prognosen, sagt Thomas Van Boeckel, ehemaliges Task-Force-Mitglied und Professor an der ETH. Van Boeckel und seine Mitarbeitenden betreiben das ICU Monitoring : Ein Tool, welches die Auslastung der Intensivstationen in der Schweiz aufzeigt und Prognosen für die kommenden Wochen erstellt. Dafür nutzt Van Boeckel Daten des Koordinierten Sanitätsdienstes (KSD). Dieser befüllt auch das Covid-19-Dashboard .

In den Daten, welche die Spitäler verpflichtend an den KSD liefern, fehlen aber Angaben zu IPS-Patienten und Patientinnen, wie beispielsweise Alter oder Impfstatus. Zu sehen ist nur eine allgemeine Übersicht der Hospitalisationen. «Ich bin überrascht, dass wir nach zwei Jahren Pandemie immer noch nicht beschlossen haben, den Impfstatus systematisch in die Daten aufzunehmen, die von den Krankenhäusern an den KSD übermittelt werden», sagt Van Boeckel. «Wir tun dies für die Anzahl der Menschen an Beatmungsgeräten, warum dann nicht auch für die Anzahl der geimpften IPS-Patienten?»