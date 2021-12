Experten kritisieren Hickhack – «Jetzt brauchts volles Booster-Programm»

Die Booster-Impfung soll ab kommender Woche schon vier Monate nach der Zweitimpfung möglich sein. Damit sind auf einen Schlag mehr als 1,85 Millionen Schweizerinnen und Schweizer zusätzlich zur Booster-Impfung zugelassen. Der Bundesrat reagierte damit am Freitag auf vielfache Forderungen und Kritik an der langsamen Zulassung von Booster-Impfungen. Für einige Kantone kommt die angepasste Empfehlung nun aber gar zu schnell: Zürich und Bern üben in der «Sonntagszeitung» (Bezahlartikel) Kritik am Bundesrat.

«Es braucht das volle Programm»

Dass die angepasste Booster-Empfehlung kommt, war laut Faller absehbar: «Es stimmt, dass sie jetzt überraschend schnell kam. Jetzt aber den Bundesrat zu kritisieren, nachdem dieser schnell einen Entscheid gefällt und die Grundlage für weitere Booster-Impfungen geschaffen hat, finde ich falsch.» Klar sei: «Sobald die Empfehlung der Eidgenössischen Impfkommission (EKIF) da ist, geht der Ansturm auf die Impftermine los. Anstatt zu lamentieren, müssen jetzt alle Vollgas geben beim Boostern.» Dem stimmt auch das ehemalige Taskforce-Mitglied Dominique de Quervain zu: «Alle verfügbaren Daten zeigen, dass die Boosterimpfung für den Schutz gegen Omikron elementar ist. Daher muss mit allen verfügbaren Mitteln so viel und so schnell wie möglich geboostert werden – auch über die Feiertage.»

Für den Infektiologen Jan Fehr ist die angepasste Empfehlung aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll: «Die Hinweise mehren sich, dass der Übertragungsschutz der Impfungen schon vor sechs Monaten abnimmt. Dazu kommt Omikron, was die Situation weiter zuspitzt.» Trotzdem sei es wichtig, schrittweise vorzugehen und diejenigen, die das auch umsetzen müssen, rechtzeitig zu informieren. «Mit der Ansage des Bundesrats ohne Vorankündigung wird in der Bevölkerung eine enorme Erwartungshaltung aufgebaut, was in Frustration münden kann, wenn Leute nach vier Monaten zwar boostern dürften, aber noch keinen Termin erhalten.» Ohne Zulassung von Swissmedic sei die Verkürzung ausserdem kaum umsetzbar: «Bei Off-Label-Impfungen ist immer noch ein zeitintensives Aufklärungsgespräch nötig.»

Kritik der Kantone an der Kommunikation des Bundes verstehe sie zwar, so Humbel. Zunächst habe es geheissen, dass nur über 65-Jährige mit mindestens sechs Monaten seit der letzten Impfung geboostert würden. Nun sei man vielerorts schon mit dieser Kampagne im Rückstand. «Hier zeigt sich: Man hat aus den bisherigen Erfahrungen leider nichts gelernt.» Man denke viel zu wenig in unterschiedlichen Szenarien und Eskalationsstufen, so Humbel: «Stattdessen schauen Bund und Kantone meist nur darauf, was aktuell gilt und werden von neuen Entwicklungen überrascht.»