Kinderimpfung im Sommer? - Experten kritisieren mögliche Durchseuchung der Kinder

Die Gesellschaft müsse sich deshalb damit auseinandersetzen, dass sich langfristig alle nicht-geimpften und nicht-genesenen Personen anstecken werden, so das BAG.

«Damit bleibt eine bedeutende Anzahl an Personen, welche nach wie vor an Covid-19 erkranken und potentiell das Gesundheitswesen belasten», schreibt das Bundesamt für Gesundheit.

In der Schweiz müssen Personen mindestens 16 Jahre alt sein, um gegen Corona geimpft zu werden. Beim Impfstoff von Moderna gilt sogar ein Mindestalter von 18 Jahren.

Auch nach Abschluss der Impfphase 2 ungefähr Ende Juli rechnet der Bundesrat damit, dass rund 2,5 Millionen Menschen noch ungeimpft sein werden (siehe Box). Neben den Impfunwilligen rechnet der Bundesrat mit 1,5 Millionen Kindern und Jugendlichen unter 16 und weiteren Personen, für die die Impfung nicht geeignet ist. «Dem Bundesrat ist es deshalb ein Anliegen, dass sich die Gesellschaft damit auseinandersetzt, dass sich langfristig alle nicht-geimpften und nicht-genesenen Personen anstecken werden», heisst es in einem Dokument zum 3-Phasen-Modell. Sprich: Laut dem Bundesrat kommt man um eine Durchseuchung aller nicht-geimpften Personen wohl nicht herum.

Auf den sozialen Medien sorgte das Papier für viel Ärger. «Der Bundesrat will die Kinder mit Infektion ‹immunisieren›. Wer stoppt diesen Wahnsinn?», schreibt ein Nutzer auf Twitter dazu. Der Umgang mit den Kindern ist für viele unverständlich. «Danke Bundesrat, dass ihr uns und insbesondere unsere Kinder diesem Risiko extrem aussetzen wollt», heisst es in einem anderen Tweet.

Auch für Epidemiologe Marcel Tanner ist der Umgang mit den Kindern und Jugendlichen nicht gut definiert. «Es ist nicht richtig, wenn man über eine Herdenimmunität und Impfungen diskutiert, die Kinder und Jugendlichen dabei aber nicht klar einbezieht.» Tanner geht davon aus, dass die Impfung auch für Kinder und Jugendliche bereits in wenigen Monaten verfügbar sein werde, da die entsprechenden Studien bald Ergebnisse liefern werden. «Davon auszugehen, dass wir die Kinder und Jugendliche nur durchseuchen, ist zum raschen Erreichen einer genügenden Herdenimmunität weder optimal noch gerechtfertigt. Mit der raschen Impfung auch von Kindern und Jugendlichen kann diese besser erreicht werden.»

Natürliche Impfung der Kinder

Infektiologe und Kinderarzt Alessandro Diana von Infovac ist ebenfalls überzeugt, dass eine Durchseuchung der falsche Weg sei. Er rechnet damit, dass bald eine Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahren gelten werde. «Ob das bereits im Sommer sein wird oder später ist aber schwierig zu bestimmen.» Die Vorteile von Kinder-Impfungen seien zahlreich: «Mehr als die Hälfte der Jugendlichen mit Covid zeigt Langzeitsymptome, was mit der Impfung verringert werden kann. Und auch die Übertragung des Virus durch Kinder könnte gebremst werden.»

Anders sieht das Infektiologe Andreas Widmer: «Für Kinder im vorpubertären Alter geht man zurzeit nicht von einer Bedrohung aus. Wenn alle Jugendlichen und Erwachsenen geimpft sind, könnte man das Risiko einer natürlichen Immunisierung akzeptieren, wenn bis dann keine sicheren Daten für die Impfung vorliegen.» Für die Gruppe von 16 bis 25 fordert Widmer allerdings eine möglichst rasche Impfung. «Sie wollen Freiheiten zurück wie die Möglichkeit zu reisen und an Konzerte oder Partys zu gehen. Das muss bis im Sommer klappen. Es kann nicht sein, dass die Senioren sich im Sommer zu tausenden in den Ressorts im Süden tummeln, die Jungen aber in der Schweiz bleiben müssen, weil sie sich noch nicht impfen lassen konnten.»