USA : Experten lüften Geheimnis von 130 Jahre alter Zeitkapsel

Seit 1887 lag sie versteckt unter einer Statue eines Südstaaten-Generals. Die Antirassismus-Proteste haben die Statue zu Fall und das Relikt aus dem 19. Jahrhundert zum Vorschein gebracht.

Sie waren durchnässt, aber es hätte schlimmer sein können, so eine Restauratorin.

Geld, Bücher, Dokumente und Munition befanden sich in einer Zeitkapsel aus dem Jahr 1887.

Ein Team aus Restauratorinnen hat eine zweite Zeitkapsel geöffnet, die im Sockel einer umstrittenen Statue des Südstaaten-Generals Robert E. Lee im US-Bundesstaat Virginia gefunden worden war. Es handle sich ersten Erkenntnissen nach um die Zeitkapsel aus dem Jahr 1887, die damals in Medienberichten beschrieben wurde, sagte der Sprecher des Gouverneursbüros, Grant Neely, am Dienstag.

Die mehrstündige Öffnung der Kapsel in Richmond wurde live im Internet übertragen. In dem Behälter wurden Bücher, Geld, Munition, Dokumente, eine Zeitung und andere Dinge gefunden. «Sie waren stärker durchnässt, als wir gehofft hatten, aber nicht so schlimm, wie es hätte sein können», sagte die Restaurateurin Kate Ridgway über die gefundenen Gegenstände.