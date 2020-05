Coronakrise in den USA

Experten rechnen bis Ende Juli mit 150’000 Toten

Forscher der Universität Washington in Seattle haben die prognostizierte Opferzahl wegen der anstehenden Lockerungen nach oben korrigiert.

US-Wissenschaftler haben die Zahl der zu erwartenden Toten nach oben korrigiert: Im Stadtteil Bronx in New York City werden Opfer von Covid-19 beerdigt. (9. April 2020)

US-Wissenschaftler gehen in einer neuen Modellrechnung davon aus, dass es in den Vereinigten Staaten bis Ende Juli fast 150'000 Corona-Tote geben wird. Dies erklärten die Forscher des Instituts IHME der Universität Washington in Seattle am Dienstag.