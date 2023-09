Ballerinas – Zerstören die flachen Trendschuhe deine Füsse? 

Definitiv in Sneakers. Ich trage gern flache Schuhe, zum Beispiel Ballerinas. In Schnürschuhen oder Loafers aus Leder. Stiefel und Stiefeletten finde ich super. Für mich sollten Schuhe einen Absatz haben. Ich liebe High Heels. Ich variiere Tag für Tag.

In welchen Schuhen fühlst du dich am wohlsten?

Ballerinas sind «der schlimmste Übeltäter»

In diese Richtung äussert sich auch der Podologe Robert Khorramian in einem Artikel der Mode-Plattform «Who What Wear». Er drückt es so aus: «Sie sind der schlimmste Übeltäter.» Der Arzt erklärt, dass das Tragen und Gehen in flachen Schuhen über einen längeren Zeitraum «Metatarsalgie-Neurom und Plantarfasziitis» verursacht und das Fettgewebe unter dem Fuss «zerstören» kann.