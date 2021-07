Ende der Pandemie? - Experten warnen vor Beendigung aller Corona-Massnahmen

1 / 9 Mit dem Wegfall der Corona-Massnahmen könnten laut Experten die Hospitalisationen und Todesfälle erneut zunehmen. 20min/Celia Nogler Der britische Premierminister Boris Johnson will am Mittwoch sämtliche Massnahmen aufheben. Getty Images Auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sagte vor ein paar Tagen, der Schutz vor Corona sei bald Privatsache. In Österreich ist der nächste Lockerungsschritt auf den 22. Juli vorgesehen. Arno Melicharek/BKA/dpa

Darum gehts In Grossbritannien sollen ab Mittwoch sämtliche Corona-Restriktionen fallen – obwohl die Delta-Variante um sich greift und die Fallzahlen wieder explodieren.

Auch in anderen europäischen Ländern gibt es Bestrebungen, sämtliche Corona-Massnahmen aufzuheben.

Dies fordert in der Schweiz etwa die SVP. Wissenschaftler warnen nun aber: Die Impfquote sei noch zu tief, bei einem Wegfall der Massnahmen wären mehr Hospitalisationen und Todesfälle nicht auszuschliessen.

Der britische Premierminister Boris Johnson will am kommendem Montag, 19. Juli, sämtliche Corona-Massnahmen aufheben. Dazu gehören auch die Maskenpflicht und das Abstandhalten. Ob im Pub oder beim Fussballmatch, bald soll alles wieder so sein, wie vor Corona.

Der Entscheid fällt in eine Zeit, in der die Corona-Zahlen auf der Insel wieder explodieren: Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz in Grossbritannien bei 292,7 und damit am zweithöchsten in ganz Europa. Auch die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation nimmt langsam wieder zu. Dazu kommt die Sorge vieler Experten, dass das Final der Fussball-EM zum Pandemie-Treiber werden könnte: Tausende Fans marschierten schon vor dem Spiel singend und trinkend zum Wembley-Stadion, viele ohne Maske.

SVP-Präsident: «Besondere Lage sofort beenden»

Auch in anderen Ländern wie Österreich oder Deutschland will die Politik die Pandemie möglichst bald beenden (siehe unten). In der Schweiz entscheidet der Bundesrat am 11. August über das weitere Vorgehen. Das Drei-Phasen-Modell sieht vor, die Massnahmen weitgehend aufzuheben, sobald alle über zwölf Jahren sich haben impfen lassen können. Das wird bis dann der Fall sein. Doch die Spitze der Impfkampagne wurde gemäss einem Paper der Taskforce bereits am 8. Juni erreicht, die tiefe Impfquote bereitet den Wissenschaftlern Sorge.

Trotzdem fordert etwa die SVP schon lange, dass die besondere Lage beendet und sämtliche Massnahmen des Bundesrats aufgehoben werden. «Unser föderalistisches System ist in der Lage, die aktuelle Situation effektiv zu bewältigen, auch wenn die Zahlen steigen sollten», sagt SVP-Präsident Marco Chiesa. Eigenverantwortung bleibe das wichtigste Prinzip: «Dazu gehören auch Basismassnahmen wie Abstand halten oder Maske tragen, wo es nötig ist und für jeden, der sich schützen will.»

«England will seine Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr schützen»

Kritischer steht die Wissenschaft dem sofortigen Abbau der Massnahmen gegenüber. Infektiologe Huldry Günthard von der Universität Zürich sagt: «Ob das sinnvoll ist, hängt davon ab, wie viele noch nicht geimpft sind. In der Schweiz sind meiner Meinung nach, noch deutlich zu wenig Personen zweimal geimpft.» Der Beschluss in England zeige, dass der Staat die Verantwortung den Bürgerinnen und Bürgern übergebe und sie nicht mehr schütze.

Vergessen gehen in diesen Überlegungen laut Günthard diejenigen Erwachsenen, die sich nicht impfen lassen können, sowie die Kinder: «Wir sollten deshalb wirklich aktiv in den Schulen versuchen, alle über zwölfjährigen, die das wollen, zu impfen», sagt der Infektiologe. Denn bei Kindern verlaufe eine Erkrankung in den meisten Fällen sehr mild, aber: «Es gibt auch bei Kindern selten schwere Verläufe.»

«Müssen weiterhin schrittweise öffnen»

«Ohne Not sämtliche Massnahmen aufzuheben» ist auch für Jan Fehr, Leiter des Departements Public & Global Health an der Universität Zürich, keine Option. Er betont: «Wir befinden uns in einer besseren Situation als vor einem Jahr, weil ein Grossteil der Risikopersonen geimpft ist. Somit werden steigende Fallzahlen nicht mehr zu einem gleich starken Anstieg der Hospitalisationen und Todesfälle führen.» Trotzdem könne erst vollständig gelockert werden, wenn wirklich ein Grossteil der Bevölkerung geimpft worden sei.

«Ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass jeder, der das wollte, sich impfen lassen konnte», sagt Fehr. Er nehme sich hier an der eigenen Nase: «Das können wir besser, indem wir besser kommunizieren und mit den Menschen, die Bedenken haben wegen der Impfung, in Dialog treten.»

Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen plädiert weiterhin für eine schrittweise Öffnung, um die Auswirkungen und die Dynamik des Anstiegs der Fallzahlen zu beobachten. Denn klar sei: «Der Wegfall der Massnahmen führt zu einem erneuten Anstieg der Fallzahlen. Leider kann ein Wiederanstieg der Hospitalisierungen und der Todesfälle auch in dieser Phase nicht ausgeschlossen werden.» Verglichen mit gleichen Fallzahlen der ersten oder zweiten Welle sollte dieser aber schwächer ausfallen, da viele über einen Impfschutz verfügten.

«Am Ende wollen wir milde Verläufe»

Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb die Experten dafür plädieren, die Fallzahlen auch über den Sommer hinaus mit dem Beibehalten einiger Basismassnahmen, wie Abstand halten und Maske tragen in Innenräumen und im ÖV möglichst tief zu halten: «Die Gefahr von Mutationen erhöht sich immer dann, wenn das Virus sich repliziert», sagt Günthard. Je mehr infizierte Personen, desto mehr Möglichkeiten gebe es, dass das Virus sich verändere.

Die Corona-Politik in Europa Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz sagt vor Kurzem in einem Interview, der Schutz vor Corona sei bald Privatsache. Am 22. Juli sollen die Registrierungspflicht und teilweise die Maskenpflicht fallen. Und in Deutschland zeigt laut der «Bild» ein geleaktes Papier des Robert Koch Instituts (RKI), dass ebenfalls ein Kurswechsel ansteht: So sollen die täglichen Neuinfektionen bald nicht mehr zentraler Kennwert für die Massnahmen sein. Das RKI berät die Bundesregierung in der Krisenbewältigung. Lockerungen wären dann auch möglich, wenn die Fallzahlen wieder steigen. Es gibt aber auch andere Beispiele: In den Niederlanden etwa wurden die Massnahmen, die erst vor zwei Wochen gelockert worden waren, wieder verschärft: Die Clubs sind wieder zu und es gilt eine Sperrstunde ab Mitternacht.