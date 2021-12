Schreckensszenario – Experten warnen vor Panikmache wegen Omikron

1 / 9 Der Druck auf die Spitäler bleibt weiterhin gross. 20min/Simon Glauser Ein deutsches Expertengremium befürchtet nun, dass dieser aufgrund von Omikron weiter zunehmen wird. 20min/Simon Glauser Der Expertenrat wurde vom neuen deutschen Gesundheitsminister ins Leben gerufen. Moritz Frankenberg/dpa

Darum gehts Der neu gegründete Corona-Expertenrat der deutschen Regierung zeichnet in seinem ersten Bericht ein düsteres Bild und fordert rasche Kontaktbeschränkungen.

Auch in der Schweiz sehen Experten in Omikron das Potenzial, das Land noch einmal vor grosse Herausforderungen zu stellen.

Sie warnen aber auch davor, jetzt in Panik zu verfallen. «Prognosen haben sich in dieser Pandemie schon oft als falsch und zu katastrophal herausgestellt», sagt der Public Health-Experte Antoine Flahault.

Der deutsche Covid-19-Expertenrat (siehe unten) zeichnet in seinem ersten Bericht zur Corona-Lage ein düsteres Bild. Das 19-köpfige Gremium fordert deshalb: Bereits in den kommenden Tagen brauche es härtere Massnahmen, insbesondere «gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen». Nicht zuletzt aufgrund dieses Berichts wird in Deutschland bereits wieder über einen Lockdown diskutiert.

Auch Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, rechnet damit, dass die Omikron-Welle die Schweiz mit voller Wucht treffen wird. «Das ist fast nicht zu verhindern», sagt er in einem Interview mit SRF. «Mit Impfen allein halten wir diese bevorstehende Welle nicht in Schach. Das braucht wesentlich mehr, auch die bekannten und unangenehmen Regeln: Abstand halten, Homeoffice, 2G, 2G Plus. Wir hoffen, es reicht so», sagt Berger.

Antoine Flahault, Direktor des Global Health-Instituts der Universität Genf, betont, derzeit könne über Omikron noch wenig mit Sicherheit gesagt werden. Vorhersagen hätten sich seit Beginn dieser Pandemie sehr oft als «sehr unzuverlässig, katastrophal und falsch» erwiesen. Der Bericht aus Deutschland müsse deshalb als schlimmstes anzunehmendes Szenario betrachtet werden. «Das kann nützlich sein, um proaktiver zu handeln und nicht nur zu reagieren.»

«Es gibt Grund zur Hoffnung»

Dennoch könnte die hohe Übertragbarkeit von Omikron dazu führen, dass gewisse strategische Funktionen blockiert werden. Dies sei derzeit in Grossbritannien zu beobachten: «Mitarbeitende des Gesundheitswesens, die krank zu Hause bleiben müssen, verschärfen die Überlastung der Krankenhäuser.» Die auf hohem Niveau stagnierenden Fallzahlen in der Schweiz seien sicher ungünstig für das Auftreten einer neuen, hochansteckenden Variante. Insbesondere, da die Impfquote noch immer nicht ausreichend hoch sei und auch die Booster-Kampagne zu langsam vorankomme.

Es gibt laut Flahault aber auch Grund zur Hoffnung: «Wenn Omikron tatsächlich weniger häufig schwere Verläufe nach sich zieht, ist das auf jeden Fall trotz der hohen Übertragbarkeit eine gute Nachricht. Auch die jüngsten Nachrichten über die Wirksamkeit der Impfstoffe, sofern drei Dosen verabreicht werden, geben Anlass zur Hoffnung.»

Neues Expertengremium hat Arbeit aufgenommen Erst kürzlich wurde der SPD-Politiker Karl Lauterbach zum deutschen Gesundheitsminister ernannt. Einer seiner ersten Schritte war die Einberufung eines wissenschaftlichen Gremiums mit 19 Mitgliedern zum Thema Covid-19. Lauterbach begründete den Schritt damit, dass die Gesundheitspolitik in Corona-Fragen besser auf die Wissenschaft hören solle.

«Dürfen jetzt nicht in Panik verfallen»

Auch Jan Fehr, Infektiologe und Leiter Departement Public- & Global-Health der Universität Zürich, sagt: «Wir dürfen jetzt auf keinen Fall in Panik verfallen. Verliert man den Kopf, fehlt die nötige Ruhe und Koordination in der Krisenbekämpfung.» Trotzdem sagt auch Fehr: «Wir dürfen auch nicht kleinreden, dass Omikron das Potenzial besitzt, uns noch einmal deutlich stärker zu fordern.»

Fehr wiederholt sich, denn seit Beginn der Pandemie sagt er: «Zentral ist es, Strategien und einen Fahrplan zu haben und in Szenarien zu denken. Der Bundesrat hat mit den am Freitag verkündeten Massnahmen auf die Dynamik reagiert. Ich kann nur hoffen, dass er trotz der Feiertage auch einen Plan in der Hinterhand hat, sollte sich die Lage rasch zuspitzen.»

«Wir bewegen uns auf dünnem Eis»

Für Fehr wären etwa FFP2-Masken eine Option: «Ihr vermehrter Einsatz wäre eine attraktive und nützliche Massnahme, die kaum jemandem weh tut.» Dafür brauche es aber jetzt Vorbereitungen: «Die Bestände müssen abgefragt und die Logistik organisiert werden. Zentral für den rechtzeitigen Einsatz ist, dass diese Schritte jetzt eingeleitet werden.» Auch die Ausdehnung von 2G+ auf weitere Bereiche müsste für Fehr jetzt geprüft werden. Und ganz wichtig: «Es muss ein solides Kommunikationskonzept geben, basierend auf einem Stufenplan.»

«Wir haben es in der Vergangenheit zum Teil verpasst, in Szenarien zu denken und vorbereitet zu sein», sagt Fehr. Was der Bundesrat jetzt plane, könne er nicht sagen. «Er hat aber durchblicken lassen, dass ihm bewusst ist, dass die Situation heikel ist.» Fehr verdeutlicht seine Erwartungshaltung mit einem Bild: «Wir bewegen uns derzeit auf sehr dünnem Eis, durch das sich wegen Omikron nun auch noch Risse ziehen. Niemand weiss, ob die Eisdecke halten wird. Aber wir müssen jetzt schauen, wo die Leiter ist, für den Fall, dass wir einbrechen.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143