Nicht nachmachen!Experten warnen vor tödlicher Tiktok-Challenge

Challenges, die in den sozialen Medien die Runde machen, sollen eigentlich Spass machen und für gute Laune sorgen. Doch die Benadryl-Challenge, für die das gleichnamige und in den USA frei verkäufliche Medikament (siehe Box) so weit überdosiert werden soll, dass es zu Halluzinationen kommt, kann genau das Gegenteil bewirken. Im schlimmsten Fall kann es sogar zum Tod führen.