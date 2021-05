Tod von Diego Maradona : Experten werten Behandlung durch Ärzteteam als «mangelhaft und leichtsinnig»

Gut fünf Monate nach dem Tod der argentinischen Fussball-Legende werfen Gutachter seinen Ärzten schwere Versäumnisse vor.

Die Behandlung des 60-Jährigen nach seiner Gehirn-OP sei «mangelhaft und leichtsinnig» gewesen, hiess es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht von 20 Experten, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Todesumstände des Nationalhelden untersucht hatten.

Keine Spuren von Alkohol oder Drogen

Maradona war am 3. November wegen eines Blutgerinnsels am Gehirn operiert worden und am 25. November im Alter von 60 Jahren an Herzversagen gestorben. Laut Autopsie hatte er unter Leber-, Nieren- und Herz-Kreislauf-Problemen gelitten. Spuren von Alkohol oder Drogen wurden nicht gefunden.