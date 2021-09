Coronavirus – Verband will Impf-Pflicht für neues Pflegepersonal

Beim Personal an der Front kommt dies nicht gut an.

Die Spitäler laufen vielerorts wieder am Anschlag: Zuletzt meldete das BAG schweizweit eine Auslastung von 77,7 Prozent auf den Intensivstationen. Seit Anfang August ist der Anteil an Covid-Fällen kontinuierlich gestiegen und liegt derzeit bei 33,6 Prozent. Lokal kommt es bereits zu Überlastungen. Das liegt auch daran, dass akuter Personalmangel herrscht.

Mit der steigenden Zahl an Coronafällen in den Spitälern gewinnt der Schutz des Spitalpersonals sowie der Nicht-Covid-Patienten nun wieder an Dringlichkeit. Um die Impfquote beim Gesundheitspersonal zu steigern, hat das Nationale Zentrum für Infektionsprävention Swissnoso nun einen brisanten Vorschlag lanciert. In seinen Ende August aktualisierten Empfehlungen heisst es: