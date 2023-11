Warum steigen jetzt die Prämien? Das sagen Krankenkassen-Profis

Schneuwly: «Die Wechsel müssen die Kassen in den Prämien einberechnen. Diese Quote muss das BAG auch prüfen. Aber es ist klar, das kostet etwas. Die Versicherer machen ja auch Werbung. Die Wechsel kosten etwa 200 Millionen Franken. Die wesentliche Frage ist aber, ob ein Wechsel mehr kostet als er nützt. Bei der Invalidenversicherung kann man beispielsweise nicht wechseln, das ist ein Monopol. Der Anbieter muss sich dann auch nicht anstrengen. Darum finde ich den Wettbewerb trotzdem wichtig. Wir haben schon viermal über Einheitskassen abgestimmt. Mein Vorschlag ist, dass man es mal in einem Kanton testen würde. Dann könnte man sehen, was es bringt.»