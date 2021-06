1 / 3 Sexarbeiterinnen sollen wieder ihrer Arbeit nachgehen dürfen, fordert der Luzerner Verein LISA. Der Verein setzt sich für die Interessen der Sexarbeitenden ein. (Symbolbild) Tamdeia/Nicola Pitaro Im Industriegebiet Ibach befindet sich üblicherweise der Strassenstrich. Die Situation von Sexarbeiterinnen werde zunehmend prekärer, so der Verein. Google Maps Im «Hotspot»-Container beim Strassenstrich erhalten Sexarbeiterinnen unter anderem Beratungen. Verein Lisa

Darum gehts Im Kanton Luzern soll das Erotikgewerbe geöffnet werden. Dies fordert der Verein LISA, der sich für die Interessen der Sexarbeitenden einsetzt.

Dass Erotikbetriebe geschlossen sind, widerspreche dem Gleichbehandlungsgebot.

Durch das Verbot werde die bereits prekäre Situation der Betroffenen weiter verschärft.

Wegen der Coronavirus-Pandemie sind Erotikbetriebe im Kanton Luzern und teilweise auch in weiteren Kantonen derzeit geschlossen. Im Zuge der nun schrittweisen Öffnungen nach dem Shutdown fordert der Verein LISA, der sich für die Interessen von Sexarbeitenden im Kanton Luzern einsetzt, dass im Kanton Luzern auch das Erotikgewerbe den Betrieb wieder aufnehmen darf.

«Sexarbeit ist verboten, gleichzeitig dürfen Coiffeursalons oder auch Massagesalons geöffnet haben. Das ist für mich stossend», sagt LISA-Geschäftsleiterin Birgitte Snefstrup. So könne einerseits nicht belegt werden, dass es im Sexgewerbe zu mehr Ansteckungen kommt als in anderen Betrieben mit Körperkontakt. Anderseits könne nicht belegt werden, dass in Kantonen, in denen die Sexbetriebe geöffnet sind, eine Erhöhung der Ansteckungszahlen wegen des Sexgewerbes festgestellt werden könne.

Weiter sagt Snefstrup: «In jeder Berufsgruppe und in der Bevölkerung gibt es Personen, die die Massnahmen sehr konsequent einhalten, und solche, die dies nicht tun. Das ist im Sexgewerbe nicht anders.» An Schutzkonzepten fehle es nicht und die aktuell geltenden Massnahmen wurden auch in diverse Sprachen übersetzt. Das Verbot der Sexarbeit dürfte laut der Geschäftsleiterin auch auf den Vorurteilen beruhen, dass das Sexgewerbe schmuddelig sei und auf Sauberkeit nicht viel geachtet werde. Sie gibt zu Bedenken: «Der Bundesrat und viele Kantone erachten es als nicht für nötig, das Sexgewerbe geschlossen zu halten», so die Geschäftsleiterin. «Wenn Sexarbeiterinnen weiterhin in einer solch schwierigen Situation gehalten werden, muss das aus meiner Sicht epidemiologisch begründet werden können.»

«Angespannte und nervöse Situation»

Ein Teil der Sexarbeiterinnen sei selbstständig erwerbend und habe daher auch Anspruch auf Erwerbsersatzentschädigung. In der Regel verfügten Arbeiterinnen in den Betrieben aber über keinen Vertrag. In solchen Betrieben würde auch keine Kurzarbeit angemeldet. «Diese Frauen fallen zwischen Stuhl und Bank», sagt Snefstrup. Wollten diese beim Sozialamt Leistungen beantragen, sei ihre Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung gefährdet.

Die Situation für die Sexarbeiterinnen werde zunehmend prekärer. «Dank grosszügigen Spenden können wir eine gewisse Unterstützung bieten», so die Geschäftsleiterin. So unterstütze der Verein nach Möglichkeit Betroffene bei der Bezahlung der Krankenkasse oder auch mit Lebensmittelgutscheinen. Der Verein selbst müsse auch Monat für Monat schauen, was finanziell an Unterstützung möglich sei. Ein weiteres Problem: «Viele Sexarbeiterinnen wissen gar nicht, dass sie bei uns Hilfe bekommen können. Denn auch unsere aufsuchende Arbeit findet im Moment nicht statt.»