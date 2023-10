Genderneutrale Erziehung: Warum die Methode nichts für alle ist

Definition

Doch ist das umsetzbar? Laut der Zürcher Familienberaterin Katja Stäheli solle man sich als Eltern zuerst die Frage stellen, wie man dazu steht. «Ist es Thema, weil es gerade in Mode ist oder möchte ich mich bewusst mit den Werten auseinandersetzen und diese auch authentisch vorleben?», stellt die entwicklungspsychologische Beraterin in den Raum.

Klar kommunizieren

Früher oder später wird man mit Geschenken in Rosa oder Blau konfrontiert. Hier gilt es, richtig zu reagieren. «Jede Familie muss für sich einstehen», sagt die Expertin. «Wenn jemand geschlechtsneutral erziehen möchte, sollte man das auch der Verwandtschaft mitteilen», so Stäheli weiter. Jedoch müsse man damit rechnen, dass Personen aus dem Umfeld ihr stereotypisches Denken weiterführen werden.

«Einem Säugling und eigentlich auch den Kindern, ist es egal, was sie tragen oder womit sie spielen – es ist mehr die Gesellschaft, die Kindern Rollen, sprich Mädchen oder Junge, zuordnen will», so Stäheli. «Dabei ist es viel wichtiger, dass ein Kind willkommen ist und sich in seinem Dasein wohl und angenommen fühlt.»

Nicht intervenieren

Weniger bewerten

«Schwierig wird es, wenn das Verhalten von anderen verurteilt wird und es zu Mobbing kommen kann», sagt Stäheli. «Irgendwann steht man vor unangenehmen Aussagen von anderen Kindern, die genderbezogene Themen noch nicht einordnen können.» Laut der Expertin ist unsere Gesellschaft noch nicht so weit, dass man überall so akzeptiert wird, wie man ist.

«Wir haben gelernt, jeden und alles zu bewerten. Besser wär es, zu erwähnen», so Stäheli. Lieber solle man das Kind etwa fragen, was ihm an Einhörnern so sehr gefalle. Laut Expertin wird so den Kindern vermittelt, dass man sich für sie und ihre Meinung interessiert. «Mit solchen Aussagen wird das Kind in seinem Selbstbewusstsein gestärkt und spürt, dass es angenommen wird, wie es ist», sagt Stäheli.