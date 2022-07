Rekordtemperaturen: Expertin rechnet mit Hunderten Hitzetoten in der Schweiz

Obwohl sich die Massnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens in Bezug auf Hitze in den letzten Jahren verbessert haben, ist laut einer Expertin mit einer erheblichen Gesundheitsbelastung dieses Jahr zu rechnen.

Die Schweiz erlebt derzeit eine Hitzewelle mit Temperaturen über 35 Grad. Das könnte für viele Menschen gesundheitliche Folgen haben. «Die aktuelle Hitzewelle ist beispiellos. Obwohl sich die Massnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens in Bezug auf Hitze in den letzten Jahren verbessert haben, ist mit einer erheblichen Gesundheitsbelastung zu rechnen», sagt Klima- und Gesundheitsexpertin Ana Maria Vicedo Cabrera vom Institut für Präventivmedizin an der Universität Bern. Es sei gut möglich, dass die Zahl an Hitzetoden ähnlich hoch sein wird wie im Rekordjahr 2003. Damals starben 975 Menschen. «Ich rechne auch dieses Jahr mit Hunderten Hitzetoten», sagt Vicedo.