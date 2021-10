Cyberangriffe : Expertin warnt – Schweizer Behörden bei Cyberangriffen schlecht geschützt

Gleich zwei Gemeinden aus dem Kanton Waadt wurden innerhalb weniger Monate gehackt. Der Fall von Rolle als auch der von Montreux zeigen vor allem eines: Im Fall eines Cyber-Angriffs sind Schweizer Gemeinden nicht gut gerüstet.

Im Fall von Rolle tauchten sogar Informationen über Firmen und Bewohnerinnen und Bewohner im Darknet auf, die Hacker verlangten dabei Lösegeld von der Gemeinde. Für Katharina Jochum, IT-Expertin , ist klar ersichtlich, dass besonders bei kleinen Behörden und kleinen Unternehmen die Ressourcen und das Know-How fehlen, um solche Attacken in den Griff zu kriegen. Auch der Finanzsektor und die Gesundheitsbranche sind gemäss Katharina Jochum beliebte Angriffsziele für Hacker . Während der Pandemie ist d ie Anzahl solcher Vorfälle noch einmal an gestiegen. Einen Angriff mit sehr schwerwiegenden Auswirkungen hat es in der Schweiz bislang noch nicht gegeben.