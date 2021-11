Sierra Leone  – Explodierter Tanklastwagen fordert mindestens 84 Tote

Am Freitag stiess in Freetown ein Tanklaster mit einem Lastwagen zusammen.

Mindestens 84 Menschen starben am Freitag, nachdem ein Tanklastwagen in einem Vorort von Sierra Leones Hauptstadt Freetown explodierte, wie die Behörden des westafrikanischen Landes mitteilten.

Mohamed Lamrane Bah, Kommunikationsdirektor der Nationalen Katastrophenschutzbehörde (NDMA) von Sierra Leone, sagte gegenüber CNN , dass sich mehrere Menschen nach der Explosion in einem kritischen Zustand befinden. Die Rettungskräfte hätten die Verletzten in Krankenhäuser gebracht und die Leichen eingesammelt.

Die Bürgermeisterin von Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, erklärte in einer Erklärung auf Facebook, sie sei «betrübt über die Explosion in der Bai Bureh Road in Wellington, nachdem ein mit Treibstoff beladener LKW mit einem anderen LKW zusammengestossen war». Ihr Mitgefühl gälte den Familien und Angehörigen der Opfer der Explosion. «Mögen die Seelen der Verstorbenen in vollkommenem Frieden ruhen», so Aki-Sawyerr.