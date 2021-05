Afghanistan  - Explosion an Mädchenschule fordert 68 Tote und 165 Verletzte 

In Afghanistan wurden bei einer Explosion an einer Mädchenschule mindestens 68 Personen getötet. Unter den Opfern befinden sich hauptsächlich Mädchen im Alter von elf und 15 Jahren.

1 / 6 Die Explosion an einer Mädchenschule forderte mindestens 168 Todesopfer. REUTERS Zahlreiche Menschen wurden bei der Detonation verletzt. AFP Unter den Opfern des Anschlags sind hauptsächlich Mädchen im Alter von elf bis 15 Jahren. AFP

Darum gehts Bei einer Explosion sind in Kabul mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen.

165 Personen wurden verletzt, zahlreiche Personen gelten weiterhin als vermisst.

Erst vor Kurzem wurde damit begonnen, 2500 bis 3500 US-Soldaten von Afghanistan abzuziehen.

Nach einem verheerenden Bombenanschlag auf eine Schule in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans, wurden am Sonntag die Opfer beigesetzt worden. Die Zahl der Toten ist laut «CNN» auf 68 gestiegen. Viele der Opfer in Kabul seien Schülerinnen zwischen elf und 15 Jahren, teilte das afghanische Innenministerium mit. Die Zahl der Verletzten habe sich auf 165 erhöht. Zahlreiche Personen gelten noch als vermisst.

Als viele Kinder am Samstag die Schule verliessen, gab es vor dem Gebäude drei Explosionen, wie Innenministeriumssprecher Tarik Arian sagte. Die erste sei von einem mit Sprengstoff gefüllten Fahrzeug ausgelöst worden, dann seien zwei weitere gefolgt. Die Detonationen ereigneten sich im Viertel Dascht-e-Barchi, in dem vor allem schiitische Hasara leben.

Taliban bestreiten Beteiligung

Die Gegend in Kabul ist bereits zuvor mehrfach von Gewalt erfasst worden, die sich gegen die Minderheit der Schiiten richtete und für die zumeist ein Ableger der sunnitischen Terrorgruppe Islamischer Staat die Verantwortung übernahm. Wer hinter dem Anschlag vom Samstag steckte, war zunächst unklar. Es war der schwerste Anschlag in Afghanistan seit über einem Jahr. Die Regierung machte die Taliban für die Tat verantwortlich. Die militant-islamistischen Taliban bestritten eine Beteiligung und verurteilten die Tat.

Angehörige der Opfer warfen der Regierung vor, sie nicht zu schützen. Sie reagiere lediglich, werde aber vor solchen Taten nicht aktiv, sagte Mohammed Bakir Alisada, dessen Nichte zu den Todesopfern zählte.

Anführer der Hasara beschlossen am Sonntag die Einrichtung einer eigenen Schutztruppe. Sie soll vor Schulen, Moscheen und öffentlichen Einrichtungen stationiert werden und mit Sicherheitskräften der Regierung zusammenarbeiten. Ziel sei, die örtlichen Kräfte zu ergänzen, sagte der Parlamentarier Ghulam Hussein Naseri.

Anschlag auf Bus fordert elf Tote

Bei einem Bombenanschlag auf einen Bus in Afghanistan sind in der Nacht zum Montag mindestens elf Menschen getötet worden. Wie das Innenministerium in Kabul mitteilte, wurden 28 weitere Menschen bei dem Anschlag in der Provinz Sabul im Südosten des Landes verletzt. Demnach war die Bombe am Strassenrand deponiert.

Der Anschlag ereignete sich wenige Stunden vor der Ankündigung der radikalislamischen Taliban, eine dreitägige Waffenruhe anlässlich des Eid-al-Fitr-Festes zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan einhalten zu wollen.

Truppenabzug von US-Soldaten

Erst vor wenigen Tagen haben die noch im Land verbliebenen 2500 bis 3500 US-Soldaten mit dem Abzug begonnen. Sie sollen Afghanistan nach dem Willen von US-Präsident Joe Biden spätestens bis zum 11. September verlassen haben. Auch die anderen Nato-Mitgliedsstaaten ziehen ihre Truppen ab, so erklärte die Organisation, es gebe in Afghanistan keine militärische Lösung. Beobachter befürchten nach dem Abzug der ausländischen Truppen einen neuerlichen Anstieg der Gewalt. Die US-Geheimdienste sehen unter anderem die Frauenrechte in Gefahr.

Im ersten Quartal 2021 wurden nach Zählung des UN-Hilfseinsatzes Unama in Afghanistan mehr als 570 Zivilisten getötet und 1210 verwundet. Das sind fast 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei stiegen insbesondere die Zahl der verletzten oder getöteten Frauen und Kinder.

Streit zwischen Glaubensgruppen Wer sind die Sunniten und die Schiiten? Sunniten und Schiiten bilden die zwei Hauptzweige des Islam. Die demografische Aufteilung zwischen den beiden Konfessionsgruppen ist schwierig zu bestimmen und wird je nach Quelle unterschiedlich angegeben, doch nach einer Einschätzung aus dem Jahre 2010 sind 85 Prozent aller Muslime weltweit Sunniten und 15 Prozent Schiiten. Schiitische Mehrheiten gibt es im Iran (etwa 95 Prozent), Aserbaidschan, Bahrain und Irak. Die Schiiten im Libanon stellen in diesem Land 45 Prozent der muslimischen Bevölkerung dar, wie Wikipedia gestützt auf andere Quellen schreibt. Der Konflikt der beiden Glaubensgruppen geht auf die Diskussion über die legitime Nachfolge des Propheten Mohammed nach dessen Tod im Jahr 632 zurück. In der Moderne haben die heutigen Konflikte zwischen den Sunniten und Schiiten nach Ansicht vieler Experten nichts mit religiösen Fragen zu tun, sondern mit politischen.