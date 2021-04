Tödliches Unglück im Irak : Explosion auf Corona-Station fordert mindestens 82 Tote

In der irakischen Hauptstadt Bagdad hat sich ein schweres Unglück ereignet. Falsch gelagerte Sauerstoffflaschen zur Behandlung von Corona-Patienten haben vermutlich zur Explosion und dann zum Brand geführt.

Trümmer und Asche: Blick in den Gang des Spitals nach dem Unglück.

Die Zahl der Todesopfer nach dem Brand auf der Corona-Station eines Krankenhauses in Bagdad ist nach offiziellen Angaben auf mindestens 82 gestiegen. Bei dem tragischen Vorfall in der irakischen Hauptstadt sind 110 weitere Menschen verletzt worden, teilte das Innenministerium der staatlichen Agentur INA zufolge am Sonntag mit.