Thailand: Video zeigt Explosion auf Öltanker

Nach der Explosion auf einem Öltanker in Zentralthailand ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen. Darunter seien sieben Hafenarbeiter aus dem Nachbarland Myanmar, berichteten Medien aus beiden Ländern am Donnerstag übereinstimmend. Nach Angaben des Senders PBS World wird noch nach einem Vermissten gesucht. Das Unglück hatte sich am Dienstagmorgen bei Wartungsarbeiten ereignet, während das Schiff auf dem Fluss Mae Klong angedockt war. Der Mae Klong mündet dort in den Golf von Thailand.