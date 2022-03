Zeitumstellung – Explosion bei Energiepreisen – entlastet Sommerzeit das Portemonnaie?

Gas und Sprit sind so teuer wie noch nie, und die knappen Rohstoffe verteuern die Energiewende weiter. Da stellt sich die Frage, ob die Sommerzeit dabei hilft, Energie zu sparen und so die hohen Nebenkosten der Haushalte abzufedern. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Zeitumstellung am 27. März (siehe Box).

Sparen wir mit der Sommerzeit Strom- und Heizkosten?

Als der Bundesrat die Sommerzeit einführte, wollte er vom Tageslicht profitieren und Heizkosten sparen. «Dass wir so Energie sparen, konnte bis heute aber niemand nachweisen», sagt Passardi. Denn die moderne Gesellschaft brauche rund um die Uhr Energie. Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen sagt zudem, dass man die Energie, die man abends einspare, in den dunklen Morgenstunden wieder verbrauche.

Welche Auswirkungen hat die Sommerzeit auf die Wirtschaft?

«Die Sommerzeit bringt weder grosse Vorteile noch grosse Nachteile», sagt Marco Passardi, Dozent am Institut für Finanzdienstleistungen Zug an der Hochschule Luzern. Die Zeitumstellung erhöhe aber die Fehleranfälligkeit von IT- Systemen, wie 2011 beim iPhone. Sie könne zudem die Planung im Schichtbetrieb und die Zusammenarbeit im grenzüberschreitenden Verkehr erschweren, so Passardi.