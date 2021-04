Rotes Meer : Explosion beschädigt iranisches Schiff

Ein iranisches Schiff wurde bei einer Explosion beschädigt. Die Hintergründe sind noch unklar. Laut einem Medienbericht ist Israel für den Vorfall verantwortlich.

Im Roten Meer ist ein iranisches Schiff durch eine Explosion beschädigt worden. Ein Sprecher des iranischen Aussenministeriums teilte am Mittwoch mit, das «iranische Transportschiff» sei bei dem Vorfall am Dienstag «leicht beschädigt» worden. Einem Bericht der «New York Times» zufolge soll Israel für den Angriff verantwortlich sein.

Das Aussenministerium gab an, die «Saviz» sei als «ziviles Schiff in der Region des Roten Meeres und des Golfs von Aden eingesetzt, um die Sicherheit» der Schifffahrtswege in der Region zu gewährleisten. Das Schiff sei als «Logistikbasis – technische und logistische Unterstützung – des Iran im Roten Meer im Einsatz». Zuvor hatte die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, die «Saviz» werde vom iranischen Militär genutzt und patrouilliere im Roten Meer, «um iranische Kommandos zu unterstützen», die Handelsschiffe eskortierten. Demnach wurde das Schiff durch die «Explosion von Magnetminen an seinem Rumpf» beschädigt.