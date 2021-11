Grenchen SO – Explosion demoliert Mehrfamilienhaus

Am Samstagabend kurz vor 22 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Grenchen SO zu einer Explosion. Wie die Polizei Kanton Solothurn in einer Medienmitteilung schreibt, ist durch die Explosion erheblicher Schaden im und am Gebäude entstanden. Ein kleiner Brand konnte durch die Feuerwehr Grenchen gelöscht werden. Es gab keine Verletzten.