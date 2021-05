Wurde Bankomat gestohlen? : Szenen der Verwüstung beim Coop in Solothurn West

An der Brunngrabenstrasse in Solothurn West sollen in der Nacht auf Mittwoch Diebe einen Bankomaten der Baloise Bank SoBa AG geraubt haben. Zuvor hätten sie diesen mit einem Sprengsatz aus der Verankerung gelöst, wie ein News-Scout berichtet.