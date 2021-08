Sieben Tote : Explosion im Chemiepark Leverkusen – erste Erkenntnisse zur Ursache

Ende Juli starben sieben Menschen bei einer heftigen Explosion im Chemiepark Leverkusen. Nun wurde der erste Zwischenbericht zum Unglück veröffentlicht.

Die Explosions- und Brandkatastrophe Ende Juli im Chemiepark Leverkusen mit sieben Toten ist womöglich durch eine chemische Reaktion des Abfalls in der Sondermüll-Verbrennungsanlage ausgelöst worden. Zu diesem Ergebnis kam ein Sachverständiger in einem ersten Zwischenbericht, wie die Bezirksregierung Köln am Montag mitteilte. Demnach hat vermutlich eine chemische Reaktion des Abfalls mit zunehmender Temperatur zu einem rapide ansteigenden Überdruck in einem Lagertank geführt.