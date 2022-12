Ukrainischer Granatwerfer soll hinter Explosion in Polen stecken

Polen : Explosion im Hauptquartier der Polizei – spielten Beamten mit Granatwerfer rum?

In der polnischen Landeshauptstadt Warschau ist es im Hauptquartier der Polizei zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen detonierte ein Raketenwerfer aus der Ukraine.

Dabei wurde der polnische Polizeichef Jaroslaw Szymczyk, der sich zum Zeitpunkt der Explosion einen Stock höher aufhielt, verletzt. Laut inoffiziellen Angaben spielten Beamten mit einem Granatwerfer, den ihr Chef bei einem Besuch in der Ukraine geschenkt bekommen hatte. Dabei soll es zur Explosion gekommen sein.

Darum gehts Bei einem ungewöhnlichen Unfall in einem polnischen Polizeiposten wurden zwei Beamte verletzt.

Grund für die Explosion soll ein Raketenwerfer gewesen sein, den der Oberbefehlshaber der polnischen Polizei in der Ukraine erhalten habe.

Das polnische Innenministerium fordert nun eine Erklärung von Kiew.

Im Präsidium der polnischen Polizei ist ein Geschenk explodiert, das der Chef der Behörde bei einem Arbeitsbesuch in der Ukraine erhalten hat. Polizeichef Jaroslaw Szymczyk habe bei der Explosion leichte Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Innenministerium in Warschau am Donnerstag mit.

Polizeichef erlitt Hörschaden

Wie die polnische Zeitung «Wyborcza» berichtet, soll laut inoffiziellen Angaben ein Granatwerfer die Ursache für die Explosion gewesen sein. Die Waffe habe Jaroslaw Szymczyk demnach bei einem Besuch in der Ukraine erhalten. Der Polizeichef soll sich zum Zeitpunkt der Explosion ein Stockwerk über dem Epizentrum befunden und durch die Detonation einen Hörschaden erlitten haben. Ein ziviler Angestellter wurde ebenfalls leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch behandelt werden.

Die Unfallursache steht derzeit offiziell noch nicht fest – wie Wyborcza mit Berufung auf eine Person mit Zugang zum Tatort berichtet, sollen Polizisten in dem Raum, in dem sich die Explosion ereignete, mit dem geschenkten Granatwerfer herumgespielt haben.

«Explosion wurde durch Geschenk ausgelöst»

In seiner offiziellen Stellungnahme teilte das Innenministerium lediglich mit, dass die Explosion durch «eines der Geschenke, die der Polizeikommandeur während seines Arbeitsbesuchs in der Ukraine am 11. und 12. Dezember dieses Jahres erhielt», ausgelöst worden sei.

Dort habe er die Führung der ukrainischen Polizei und des Katastrophenschutzes getroffen. Das Geschenk, das nun explodierte, habe Szymczyk von einem Leiter einer ukrainischen Behörde bekommen. Polen hat die ukrainische Seite um Erklärungen zu dem Vorfall gebeten.

Einschüchterungsversuche treffen ukrainische Botschaften

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Warschau erklärte, man ermittele «wegen der unbeabsichtigten Verursachung einer heftigen Energiefreisetzung, die das Leben oder die Gesundheit vieler Menschen» gefährdet habe. Aufgrund des Ortes und der Art des Vorfalls könne er momentan keine weiteren Details zu Ergebnissen der Untersuchung nennen.

Anfang Dezember hatte eine Briefbombenserie in Spanien für Schlagzeilen gesorgt, die möglicherweise mit dem Ukraine-Konflikt in Zusammenhang stand. Seit Kriegsbeginn gingen bei unterschiedlichsten ukrainischen Botschaften in Europa ausserdem blutgetränkte Pakete ein, die stets in Deutschland aufgegeben wurden.

