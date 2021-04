In Alt St. Johann SG kam es am Sonntag zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus.

Aus zurzeit unbekannten Gründen kam es am Sonntagmorgen in einem Einfamilienhaus in Alt St. Johann SG zu einer Explosion. Durch die Wucht der Explosion wurde die Hausfassade weggerissen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Der 50-Jährige, der alleine im Haus war, wurde stark verletzt und musste vor Ort durch die Rettung erstversorgt werden. Anschliessend wurde er mit der Rega ins Spital geflogen.