Schwere Explosion in Istanbul – mindestens sechs Tote und 53 Verletzte

Türkei : Ist das die Frau hinter der Attacke von Istanbul?

Nachrichtensperre für Medien in der Türkei

Bei dem Anschlag in einer beliebten Istanbuler Fussgängerzone in der Nähe des Taksim-Platzes sind am Sonntag sechs Personen getötet und 53 weitere verletzt worden. Filmaufnahmen zeigten Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeuge und Polizei am Explosionsort in der Istiklal-Strasse. Auf Bildern und Videos in sozialen Medien waren zahlreiche Menschen zu sehen, die sich panisch vom Ort der Explosion im Stadtteil Beyoğlu entfernten. Eine andere Sequenz scheint den Moment zu zeigen, in dem sich mitten in der Menschenmenge eine Detonation ereignet.