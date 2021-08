Dietikon ZH - «Hörte lauten Knall» – Explosion in Wohnung fordert Schwerverletzten

Laut BRK News wurde ein Mann bei einer Explosion in einer Wohnung in Dietikon schwer verletzt.

Wie BRK News berichtet, forderte eine Explosion in einer Wohnung in Dietikon einen schwerverletzten Mann. Eine Passantin sei durch Glassplitter auf dem Trottoir getroffen und leicht verletzt worden. «Ich hörte kurz vor 12 Uhr plötzlich einen lauten Knall», sagt eine Frau, die gleich in der Nähe in einem Laden arbeitet. Die Kantonspolizei Zürich kann zurzeit keine Angaben dazu machen.