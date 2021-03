Niederlande : Explosion nahe Corona-Testzentrum – Polizei geht von Anschlag aus

In den Niederlanden ist es am Mittwochmorgen in der Nähe eines Corona-Testzentrums zu einer Explosion gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

1 / 7 Die Polizei riegelte den Explosionsort ab und leitete Ermittlungen ein. REUTERS Die Polizei geht von einem Anschlag aus. REUTERS Beim Anschlag wurde niemand verletzt. AFP

In der Nähe eines Corona-Impfzentrums in den Niederlanden hat sich eine Explosion ereignet und Sachschaden angerichtet. Die Explosion im nordniederländischen Bovenkarspel um 06.55 Uhr habe mehrere Fensterscheiben zerstört, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Verletzt worden sei niemand. Die Polizei riegelte den Explosionsort ab und leitete Ermittlungen ein. Der niederländische Fernsehsender NOS berichtete, Entschärfungsteams suchten vor Ort nach möglichem weiteren explosiven Material. Wie AD.nl berichtet, geht die Polizei von einem Anschlag aus.

In den Niederlanden sind die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stark umstritten. Im Januar hatte die Einführung einer nächtlichen Ausgangssperre – der ersten in dem Land seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges – teils gewaltsame Proteste ausgelöst. Am Tag, an dem die Massnahme in Kraft trat, war in der Ortschaft Urk in der Provinz Flevoland ein Corona-Testzentrum in Brand gesteckt worden.

Im Verlauf der Proteste gegen die nächtliche Ausgangssperre wurden mehr als 400 Menschen festgenommen. Das von 21.00 bis 04.30 Uhr geltende Ausgangsverbot wurde vor einer Woche bis zum 15. März verlängert. Über eine mögliche weitere Verlängerung will die Regierung in Den Haag kommenden Montag entscheiden.