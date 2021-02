«Gender Reveal Party» im Bundesstaat New York : Explosion tötet werdenden Vater (28) vor Baby-Feier

Der Mann bastelte gemeinsam mit seinem Bruder an einem Gerät zur Verkündung des Baby-Geschlechts, als es zur Explosion kam.

Ein 28 Jahre alter Mann ist in den USA bei der Explosion eines Geräts ums Leben gekommen, mit dem er bei einer Party das Geschlecht seines ungeborenen Kindes bekannt geben wollte. Der Mann habe in einer Garage in dem Ort Liberty im US-Bundesstaat New York gemeinsam mit seinem Bruder an dem Gerät gebastelt, teilte die zuständige Polizeibehörde in der Nacht zum Dienstag mit.