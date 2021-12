München : Explosion von alter Fliegerbombe fordert drei Verletzte

Am Mittwoch ereignete sich auf einer Baustelle in München eine Explosion. In Deutschland wird immer wieder Munition aus dem zweiten Weltkrieg gefunden, die aber meist sicher unschädlich gemacht werden kann.

Darum gehts In München detonierte am Mittwoch eine alte Fliegerbombe.

Die 250-Kilogramm-Bombe wurde bei Bauarbeiten in der Nähe des Hauptbahnhofs angebohrt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden bei der Explosion drei Personen verletzt, eine davon schwer.

In der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs ist am Mittwoch auf einer Baustelle eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Dabei seien drei Arbeiter verletzt worden, einer von ihnen schwer, sagte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr. Demnach kam es zu der Explosion, als die Arbeiter bei Bohrarbeiten im Erdreich in die Bombe bohrten.

250-Kilo-Bombe angebohrt

Innenminister Joachim Herrmann sagte zur «Bild»-Zeitung: «Bei Bohrungen wurde eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg getroffen. Trümmerteile sind Hunderte Meter weit geflogen. Der ganze Bereich wird aktuell abgesucht.» Nach Angaben der Polizei wurde wenige Minuten vor der Detonation eine weitere Fliegerbombe entschärft.

Zugverkehr eingestellt

Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr ein. Aufgrund einer behördlichen Anordnung sei die Strecke gesperrt worden, erklärte die Bahn. Der Explosionsort befand sich laut Feuerwehr im Bereich der Donnersberger Brücke. Diese müssen alle Züge passieren, die zum Hauptbahnhof fahren oder von dort abfahren.

