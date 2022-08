Krim-Halbinsel: Explosionen auf der Krim – Russland meldet erste Opferzahlen

Nach den Explosionen steigt Rauch in den Himmel.

Bei mehreren Explosionen auf einem russischen Militärflugplatz auf der annektierten Halbinsel Krim ist nach Angaben der Behörden ein Mensch getötet worden. In einem Depot auf dem Gelände des Militärflugplatzes Saki nahe Nowofjodorowka sei für die Luftwaffe vorgesehene Munition explodiert, zitierten russische Nachrichtenagenturen das russische Verteidigungsministerium am Dienstag. Die Ursache für die Explosionen sei noch unklar, das Munitionslager sei jedoch weder beschossen noch bombardiert worden.

Die Behörden hatten zunächst erklärt, es gebe keine Verletzten. Dann hiess es, dass fünf Menschen verletzt worden seien, darunter ein Kind. Der von Moskau eingesetzte Verwalter der Krim teilte später mit, dass es einen Toten gegeben habe. 30 Menschen aus der Siedlung Nowofjodorowka seien in Sicherheit gebracht worden. In Nowofjodorowka, im Westen der Halbinsel, befinden sich ein russischer Militärstützpunkt sowie ein Militärflugplatz.

Augenzeuginnen und Augenzeugen veröffentlichten in Onlinenetzwerken Videos, auf denen zu sehen war, wie enorme schwarze Rauchwolken aufstiegen. Urlauber verliessen in Panik einen nahegelegenen Strand.

Urlaubsort inmitten des Krieges

Die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim liegt an vorderster Front der seit dem 24. Februar geführten Militäroffensive gegen die Ukraine – und ist zugleich ein bei Russen beliebtes Urlaubsgebiet. Sie grenzt an die südukrainische Region Cherson, die nun von Moskau kontrolliert wird. Auch die teilweise von russischen Truppen besetzte Region Saporischschja ist nicht weit. Fast täglich starten von der Krim russische Militärflugzeuge zu Angriffen auf von Kiew kontrollierte Gebiete. Einzelne Gebiete der Krim liegen in Reichweite ukrainischer Drohnen und Kanonen.