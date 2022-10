Riesige Rauchwolke : Explosionen auf russischem Militärflughafen auf der Krim

Videos in den sozialen Medien zeigen eine riesige Rauchwolke bei einem Militärflughafen auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim. Noch ist unklar, was genau vorgefallen ist.

Auf der von Russland annektierten ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim ist es offenbar erneut zu Explosionen auf einem Militärflughafen gekommen. «Der Information der Rettungskräfte nach ist ein Flugzeug über die Landebahn hinausgeschossen und in Brand geraten», schrieb der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Stadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, im Nachrichtendienst Telegram am Samstag. Die Feuerwehr sei im Einsatz. In sozialen Netzwerken kursierende Videos zeigten allerdings dicke Rauchwolken mit starken Explosionen. Beobachter vermuteten, dass ein Munitionslager in Brand geraten sein könnte.