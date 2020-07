vor 1h

Türkei

Explosionen in Feuerwerksfabrik – bis 250 Menschen eingeschlossen

In der Westtürkei ist es in einer Feuerwerksfabrik zu mehreren Explosionen gekommen. Es gibt offenbar Dutzende Verletzte. Zwischen 100 und 250 Menschen sollen noch in der Fabrik eingeschlossen sein.

von Ann Guenter

In einer Feuerwerks-Fabrik in der westtürkischen Provinz Sakarya ist es am Mittag zu mehreren Explosionen gekommen. Türkische Medien berichten von mindestens 50 Verletzten. Zudem seien in der Fabrik 150 bis 200 Menschen eingeschlossen. Weil es fortlaufend Explosionen gebe, könnten Rettungskräfte aber nicht einschreiten.

Laut dem Gouverneur der Provinz wurden die Verletzten im Krankenhaus behandelt – die meisten wegen Gehörverlusts. Fernsehbilder von vor Ort zeigten dichte Rauchwolken und unkontrolliert losgehendes Feuerwerk. Immer wieder waren laute Explosionen zu hören. Einsatzkräfte der Katastrophenschutzbehörde Afad seien vor Ort, die Gegend sei abgesperrt worden, hiess es.