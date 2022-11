Sardinien: Räuber schiessen auf Polizisten

Sardinien : Explosionen und Schüsse – drei Verletzte bei Überfall auf Geldtransport

Sechs bis zehn Personen griffen einen Geldtransporter an.

Am Mittwoch überfiel nach ersten Erkenntnissen eine Bande von sechs bis zehn Personen einen Geldtransport auf einer sardischen Autobahn. Dabei fielen mehrere Schüsse. Insgesamt fingen drei Autos an zu brennen, was zu einer Explosion führte, wie Augenzeugen berichten.