Explosions-Angst im Spital, weil Brite Lachgas-Kapsel verschluckt hat

Lachgas sollte auch nicht zum Spass inhaliert werden

Lachgas hat viele Facetten. Der offiziell Distickstoffmonoxid genannte Stoff findet beispielsweise Verwendung in der Nahrungsmitteltechnik, der Raketentechnik und der Medizin. So gilt es als ältestes Narkosemittel der Welt. Doch seit den 1990er-Jahren wird Lachgas auch als Partydroge genutzt. Dafür wird es in der Regel mithilfe eines Luftballons oder eines Rahmbläsers inhaliert. Lachgas wirkt schnell, aber nur kurz: 30 Sekunden bis 4 Minuten lang dauert der Rausch, bei dem es unter anderem zu einer veränderten Geräuschwahrnehmung, traumartigen Halluzinationen und einem übermässigen Lachzwang kommen kann. Doch so harmlos, wie das zunächst tönt, ist es nicht, erklärt Saferparty.ch. Es kann etwa zu Herzrhythmusstörungen oder gar Atemlähmungen kommen. Langfristig kann es unter anderem unfruchtbar machen.