Liestal BL : «Explosionsartige Durchzündung» – zwei 16-Jährige nach Brennsprit-Unfall im Spital

Ein 17-Jähriger hat bei einer Grillstelle in Liestal BL Brennsprit über ein Feuer gegossen. Zwei 16-Jährige erlitten dabei Verbrennungen. Sie wurden mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

In Liestal BL ist es am Freitag zu einem schweren Unfall mit Brennsprit gekommen. Wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte, hatten sich mehrere Jugendliche bei einem Grillplatz im Gebiet «Uf Berg» an einer Feuerstelle versammelt. Ein 17-Jähriger goss Brennsprit über das bereits brennende Holz. «Dabei kam es vermutlich zu einer explosionsartigen Durchzündung», schreibt die Polizei.