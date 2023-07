Vétroz VS: «Explosionsgefahr» – Grossbrand wütet in Industriegebiet

In der Gemeinde Vétroz VS in der Nähe von Sitten ist ein Industriebrand ausgebrochen. Die Polizei Wallis warnt via Twitter die Bevölkerung davor, den Rauch einzuatmen. «Schliessen Sie Fenster und Türen und halten Sie sich von der Umgebung fern», heisst es weiter. Es gebe Explosionsgefahr.