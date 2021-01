D ie Schweiz fürchtet sich vor dem mutierten Corona-Virus aus Grossbritannien, das bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher grassierende Variante sein soll. Nun tritt am 18. Januar 2021 der zweite grosse Lockdown in Kraft. Bundesrat Alain Berset sagt, dass die neue Virus-Mutation dem Bundesrat gar keine andere Wahl gelassen habe: «Wir glauben, dass sich die Anzahl der Fälle der neuen Corona-Mutation jede Woche verdoppelt.»

«Menschen unterschätzen exponentielle Entwicklungen»

Jede Woche eine Verdoppelung, das wäre dann das gefürchtete , sogenannte «exponentielle Wachstum». Doch was ist eigentlich «exponentielles Wachstum» genau? Das ist gar nicht so einfach fassbar, wie eine experimentelle Studie der Hochschule Luzern (HSLU) und der ETH Zürich zeigt. «Menschen unterschätzen exponentielle Entwicklungen nämlich systematisch», heisst es in einem Artikel, den die HSLU schon Mitte Dezember auf ihrer Homepage veröffentlichte. Dies liege daran, dass es verschiedene Formen von Wachstum gibt. Im Alltag haben wir es viel häufiger mit linearem Wachstum als mit exponentiellem zu tun, so die HSLU, die dazu folgendes Beispiel bringt: «Ein Teenager macht jeden Tag 50 Fotos mit dem Smartphone. Nach zwei Tagen hat der Teenager 100 Fotos, nach drei 150 und nach vier Tagen 200 Fotos. Das ist ziemlich einfach zu verstehen, weil die Anzahl der Fotos auf dem Smartphone geradlinig zur zeitlichen Dimension ansteigt. Exponentielles Wachstum hingegen beschleunigt mit der Zeit – die Wachstumskurve verläuft also nicht gerade, sondern wird immer steiler.» Weitere Beispiele gibt es oben in der Bilderstrecke.