Fahrzeugbrand in Gerlafingen : Export-Auto fängt beim Verladen Feuer und brennt aus

Ein gebrauchter Kleinwagen, der ins Ausland hätte exportiert werden sollen, fing im Kanton Solothurn plötzlich an zu brennen. Eine Person musste wegen Atembeschwerden medizinisch betreut werden.

Im Gerlafingen brannte am Donnerstag gegen 11 Uhr ein Auto auf der Bahnhofstrasse vollständig aus. Wie die Kapo Solothurn mitteilt, war das Auto für den Export ins Ausland vorgesehen. Beim Versuch das Fahrzeug auf einen Autotransporter zu laden, fing das Auto Feuer. Trotz einem raschen und umfangreichen Löscheinsatz der Feuerwehr Gerlafingen brannte das Gefährt vollständig aus. «Aus welchem Grund das Auto in Brand geriet, wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn untersucht», so Kapo-Sprecher Bruno Gribi.