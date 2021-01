Damit will sie sicher stellen, dass sich die Hersteller an ihre Verträge halten und Präparate nicht an Drittstaaten verkaufen.

Gibt es bald scharfe Exportkontrollen bei den Impfstoffen in Drittstaaten? Laut einem Bericht des « Tages-Anzeigers » (Artikel kostenpflichtig) will die EU noch diese Woche entsprechende Pläne vorlegen. Stein des Anstossens soll der Verdacht sein, dass der britisch-schwedische Hersteller AstraZeneca vorproduzierte Impfstoffe nach Grossbritannien umgeleitet haben soll.

Schweiz von Exportkontrolle ausnehmen?

Es laufen jedoch Gespräche, in welchen die EU-Kommission dazu bewogen werden soll, die Schweiz von der Exportkontrolle auszunehmen. «Wir werden sehen, wie sich die Diskussion innerhalb der EU entwickelt und wie wir uns dazu positionieren werden», sagte Nora Kronig, Vizedirektorin des BAG am Dienstag vor den Medien.

Bisherige Exportkontrollen der EU bleiben der Schweiz schlecht in Erinnerung. Zu Beginn der Pandemie hatten Deutschland und Frankreich die Ausfuhren von Atemschutzmasken und Handschuhen in die Schweiz, aber auch in andere EU-Staaten zweitweise blockiert. In der Folge machte die EU-Kommission Exporte in Drittstaaten bewilligungspflichtig – prompt wurden EWR/Efta-Staaten von der Regel ausgenommen, anders als die Schweiz. Folglich waren ganze Lastwagen mit Schutzmaterial tagelang an den Schweizer Grenzen blockiert.