Vision der Verkehrsbetriebe - Expresstrams und Tunnels – so soll es 2050 in Zürich aussehen

Expresstrams, Tunnels und Ringsystem – die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) wollen den öffentlichen Verkehr umkrempeln. Mit ihrer Vision 2050 soll die Innenstadt entlastet werden – ein kurzer Überblick über die Ideen. Bevor das «Zukunftsbild ÖV 2050» in die Planungsphase weitergeht, werden zuerst die Machbarkeit und die mit der Umsetzung verbundene Kosten geprüft und abhängig davon in die Netzentwicklungsstrategie 2040 einfliessen, die dem Stadtrat und dem Regierungsrat vorgelegt wird.

Expresstrams

Die Passagiere sollen künftig schneller unterwegs sein. Kürzere Reisezeiten könnten etwa mit einem Einführung eines Expresstrams oder einer Erhöhung der Haltestellenabstände erreicht werden, kündigen die VBZ an. Ein Expresstram würde beispielsweise nicht alle Haltestellen auf einer Strecke bedienen. Zudem sollen bereits bestehende Strecken so verlängert werden, dass die Endhaltestellen bessere Anschlüsse an Bahnhöfen erlauben.