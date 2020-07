China

Extentions mit Haar von Uiguren aus Zwangslagern?

13 Tonnen menschliches Haar hat der US-Zoll beschlagnahmt. Mussten internierte Uiguren ihr Haar für die Extentions und Perücken hergeben?

«Falls diese höchst verdächtige 13-Tonnen-Fracht aus menschlichem Haar tatsächlich aus Konzentrationslagern für Uiguren stammen sollte, wäre das ein neuer Tiefpunkt – auch für Chinas Kommunistische Partei», sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Ullyot, in einem Tweet.

Es wird vermutet, dass die Perücken und Haarverlängerungen aus Internierungslagern der nordwestlich gelegenen Region Xinjiang stammen, in denen Mitglieder der muslimischen Minderheit der Uiguren zu Zwangs- und Kinderarbeit gezwungen werden.

Die Behörden in Newark im US-Ostküstenstaat New Jersey haben nach einem Hinweis eine grosse Schiffsladung mit Waren aus mutmasslich menschlichem Haar beschlagnahmt. Die Ware im Wert von mehr als 800’ 000 Dollar soll aus chinesischer Zwangsarbeit stammen. Es wird vermutet, dass die Perücken und Haarverlängerungen aus Internierungslagern der nordwestlich gelegenen Region Xinjiang stammen, in denen Mitglieder der muslimischen Minderheit der Uiguren zu Zwangs- und Kinderarbeit gezwungen werden, berichten US-Medien.