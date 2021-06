Forderungen an Bund gestellt : Extinction Rebellion droht damit, Zürich lahmzulegen

Die Klimabewegung Extinction Rebellion fordert den Bundesrat zum Handeln auf. In einem Papier skizziert sie drei Massnahmen zum Schutz des Klimas. Sollte die Regierung nicht darauf eingehen, wollen die Aktivistinnen und Aktivisten die Stadt Zürich lahmlegen.

In einem Papier stellen die Aktivistinnen und Aktivisten klare Forderungen an die Regierung.

Die Klimabewegung Extinction Rebellion will, dass der Bundesrat auf ihre Forderungen eingeht.

Der Schweizer Ableger der Klimabewegung Extinction Rebellion will nach Ablehnung des CO2-Gesetzes nicht klein beigeben. Laut «Tages-Anzeiger» wird die Klimaorganisation am Dienstag beim Bundesrat einen Forderungskatalog einreichen. «Wenn nicht sofortige Klimaschutzmassnahmen ergriffen werden, sehen sich Bürgerinnen und Bürger moralisch dazu verpflichtet, die grösste Stadt des Landes lahmzulegen», heisst es seitens Extinction Rebellion, die einen achtseitigen Brief verfasst haben.