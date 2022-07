Murgang in Sankt Martin : «Extra umparkiert» – Zweites Auto von Gasthof-Mitarbeiterin versinkt im Schlamm

Am Montag kam es nach starkem Niederschlag zu einem heftigen Erdrutsch in Sankt Martin SG. Gasthof-Besucherinnen und Besuche können den Ort nicht verlassen. Der Hoteleigentümer ist selbst bei den Räumungsarbeiten dabei.

So traf das Unwetter Sankt Martin SG.

Darum gehts Am Montagabend kam es in Sankt Martin SG zu einem grossen Murgang.

Die Brücken und Zufahrtsstrassen sind derzeit noch nicht passierbar und die Gäste konnten somit weder rein noch raus.

Der Eigentümer des Hotels ist selbst bei den Räumungsarbeiten dabei.

Es ist zu erwarten, dass der Berggasthof ab Mittag wieder zugänglich ist.

Am Montagabend kam es in Sankt Martin SG im Calfeisental zu einem heftigen Unwetter. Der starke Niederschlag sorgte für zwei grosse Murgänge. Die Brücken und Zufahrtsstrassen mussten daraufhin gesperrt werden. Die Besucher des Gasthof St. Martin konnten den Ort nicht mehr verlassen.

«Die Gäste sassen ganz entspannt am Abendessen und wussten gar nicht, was draussen vor sich geht», sagt Kurt Schär, der Eigentümer der Sankt Martin AG, zu 20 Minuten. «Ich bin dann an jeden Tisch einzeln hingegangen und habe sie in aller Ruhe über die aktuelle Lage und die Vorgehensweise aufgeklärt.»

Insgesamt sind 25 Gäste betroffen, davon sieben Abendgäste, die keine Übernachtung geplant hatten. Mithilfe einer Baumaschine wurden drei von den sieben Gästen aufgrund von Dringlichkeit mit Priorität evakuiert. Doch nach der Evakuierung der drei Gäste kam es dann erneut zu heftigen Niederschlägen, die dazu führten, dass die Evakuierung abgebrochen werden musste.

Brücken-Infrastruktur stark beschädigt

«Es gab nach der starken Regenzelle im Gebiet einen Erdrutsch mit ganz viel Schlamm und gigantischen Felsbrocken», so Schär weiter. Nach dem ersten Murgang am Abend kam im Verlaufe der Nacht nach Angaben von Schär ein zweiter dazu.

Die Unterkunft ist seit Montagabend weder zu Fuss noch mit dem Auto zugänglich. «Dank den Verbauungen gab es keine grossen Schäden an den Fahrzeugen, aber die Brücken-Infrastruktur ist sehr stark beschädigt», sagt Schär. «Es hat einfach alle Leitplanken niedergerissen», fügt der Eigentümer hinzu.

«Ich hatte noch an einer anderen Stelle parkiert»

«Eine Mitarbeiterin des Hotels hatte besonders Pech», erklärt Schär. Die Mitarbeiterin habe vor ungefähr einem Jahr ihr Auto bei einem Murgang auf dem Berghotel verloren. Nun hat es auch ihren zweiten Wagen erwischt – als einziger im Ort.

«Das ist wohl so selten wie ein Sechser im Lotto», sagt Marlies Berger, die Besitzerin des Wagens, die es mit Humor nimmt. «Und dabei habe ich instinktiv an einer anderen Stelle parkiert.» Just nachdem ihr Hyundai im Jahr 2021 verschüttet worden war, hatte sie sich den 29 Jahre alten Mazda angeschafft. Ob dieser jetzt noch fahrtüchtig ist, wird sich zeigen. «Ansonsten brauche ich subito ein neues Auto, sonst kann ich meinem Job nicht nachgehen.»

Keine Verletzten

Das Berghotel hat ein eigenes Kraftwerk und ist somit laut Schär Eigenversorger in Sachen Strom. Das Wasser im Kraftwerk sei von den Murgängen verschmutzt worden, aber die Stromzufuhr war jederzeit gesichert. Es gab nach eigenen Angaben auch keine Verletzungen oder zu bergende Personen.

Am Morgen haben sie dann gemeinsam mit Mitarbeitern der Axpo angefangen, die Strassen und Brücken mit Baumaschinen freizuräumen. Kurt Schär ist selbst auch vor Ort und packt bei den Räumungsarbeiten mit an. Am Morgen ist das Berghotel immer noch nicht zugänglich.

Ab Mittag wieder zugänglich

«So ein Murgang legt natürlich den Betrieb komplett lahm», sagt Schär. «Die Räumungsarbeiten dauern bestimmt noch ein bis zwei Stunden», fügt er hinzu. Das Berghotel soll laut Schär ab dem Mittag wieder für alle frei zugänglich sein.

Auf die Frage, ob die vier übrig gebliebenen Gäste den Unterhalt geschenkt kriegen, hat Kurt Schär noch keine Antwort. «Wir bemühen uns darum, dass es allen Gästen gut geht», sagt er. Die Zuständigen für die Räumungsarbeiten seien während der Arbeitszeiten kaum erreichbar.

