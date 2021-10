Ohne Akanji, Mbabu und Zakaria? – Extralob für Embolo und Shaqiri – aber neue Verletzungssorgen für Yakin

Es war die grosse Erlösung: Steven Zuber trifft nach Embolo-Sprint zum 1:0. SRF

Darum gehts Nach dem Sieg gegen Nordirland gab es von Murat Yakin Extralob für Shaqiri und Embolo.

Für den Nati-Trainer hätte man aber mehr Tore schiessen können.

Gegen Litauen muss Yakin nun aber im schlimmsten Fall auf drei weitere Spieler verzichten.

Der erste Sieg in einem Pflichtspiel unter dem neuen Nati-Trainer Murat Yakin und das dritte Spiel ohne Gegentor in Folge . Für den Weg an die Weltmeisterschaft nach Katar, waren es sehr wichtige drei Punkte, die am Samstagabend von der Schweiz eingefahren wurden. Die Nati-Stars dominierten das Spiel von der ersten Minute an – mit euphorischer Unterstützung von 19’129 Fans, die richtig Stimmung machten im Stade de Genève .

Für Begeisterung sorgte vor allem die rechte Seite mit den wirbligen Wolfsburgern Kevin Mbabu sowie Renato Steffen, die immer wieder für Gefahr sorgten. Sie machten ein richtig starkes Spiel. Captain Xherdan Shaqiri zeigte derweil auch im Nati-Dress die ausgezeichnete Verfassung der letzten Wochen. Trainer Murat Yakin kündigte bereits vor dem Nordirland-Spiel an, dass Shaqiri auf vielen Positionen zu finden sein wird in der Offensive. Gesagt, getan . U nd auch in der Defensive half Shaqiri stets mit, war der Kommunikator auf dem Platz und dirigierte seine Mitspieler. Eine starke Leistung, mit der am Sonntag verdient seinen 30. Geburtstag in vollen Zügen feiern darf. Sein Trainer lobte ihn ebenfalls ausdrücklich nach dem Spiel: «Shaq wurde immer von seinen Mitspielern gesucht und er war da. Es ist ihm vieles sehr gut gelungen.»

Zu wenig Tore für Yakin und neue Verletzungssorgen

Einzig die Chancenverwertung liess am Samstag zu w ünschen übrig . Nach Abpfiff hie s s das Schussverhältnis 27 zu zwei für die Schweiz. D ie von Yakin vor dem Spiel geforderte Präzision im letzten Drittel gelang ebenfalls nicht wunschgemäss. «Insg e samt machten wir le ider zu wenig Tore, d a die Chancen da waren . Ich bin trotzdem sehr zufrieden », fasst der Nati-Coach zusammen. Einer, der mehrere gute Chancen nicht nutzte am Samstagabend, war Breel Embolo, der deswegen auch sichtlich frustriert war. Vom Trainer gab es aber nur Lob: « Breel war überragend ! A ckerte, arbeitete fürs Team . L eider hat er sich nicht mit dem verdienten Tor belohnt. »

Unerfreulich ist für Yakin hingegen die Liste der Verletzten, die am Samstagabend erneut länger wurde. «Manuel Akanji ist im Spital zur Untersuchung; Kevin Mbabu musste ebenfalls angeschlagen ausgewechselt werden», erklärte Yakin nach dem Spiel. Er hoffe aber trotzdem, dass beide gegen Litauen am Dienstag einsatzbereit seien. Bestimmt nicht zum Einsatz kommt hingegen Denis Zakaria. Der Gladbach-Profi, der in der besten Form der letzten Monate ist, liess sich kurz vor Ende zu einer Gelben Karte provozieren und ist nun gesperrt. «Das ist schade, ich hätte ihn gerne dabei gehabt», so Yakin.

Dabei dürfte die Gelbe Karte für Yakin und auch Zakaria gar nicht so ungelegen kommen. Zwar verpasst der Mittelfeldspieler nun die Partie in Vilnius, ist dafür aber beim möglichen Entscheidungsspiel in Rom gegen Gruppenleader Rom auf alle Fälle dabei. Hätte Zakaria seine zweite Gelbe Karte in der laufenden WM-Quali erst gegen Litauen gesehen, wäre er für das Duell mit Italien gesperrt gewesen. Aufpassen müssen im Spiel vom Dienstag dafür die beiden Innenverteidiger Nico Elvedi und Manuel Akanji, falls dieser wieder einsatzbereit ist.

Doch auch hier sieht der Trainer Lösungen statt zu jammern: «Wir haben mit Michel Aebischer und Djibril Sow gute Spieler, die für Denis einspringen können – und Ruben Vargas wird bis Dienstag definitiv wieder fit sein.» Der Nati-Trainer spielt allerdings auch noch mit dem Gedanken, einen Spieler nachzunominieren – je nach Ausgang der Untersuchungen bei Akanji und Mbabu. Darf Fabian Frei also schon seine Koffer packen? Am Sonntag fliegt die Mannschaft von Genf nach Vilnius, um sich in der Hauptstadt auf das Spiel gegen Litauen vorzubereiten.